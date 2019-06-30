كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 05:52 صباحاً - تلقى نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام الكثير من الإنتقادات بسبب إقدامه على تقبيل ابنته هاربر على شفتيها في مناسبات عدّة.
ورغم تعرضه للكثير من الانتقاد سابقا الا ان ذلك لم يمنعه من إظهار عاطفته لإبنته البالغة من العمر سبع سنوات على طريقته الخاصة، فاختار اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا أن يقبّل ابنته على شفتيها من جديد وهذه المرة أثناء حضورهما مباراة جمعت المنتخب الإنكليزي والنرويجي.
فقد أحضر بيكهام طفلته الصغيرة الى المباراة في فرنسا، واحتفلا سوية بفوز منتخب بلدهما في نصف نهائي كأس العالم للسيدات بقبلة استفزت العديد.
يذكر أن الإعلامي بيرس مورغان قد انتقد بيكهام بشدّة على تقبيله ابنته على شفتيها، وذلك خلال مداخلة تلفزيونية له ضمن برنامج “صباح الخير بريطانيا”.
كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد بيكهام يثير الجدل بتقبيله ابنته على شفتيها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.