شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باكتساح فيلم Lion King لشباك التذاكر بـ 150 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 20 يوماً تفصلنا عن طرح فيلم النسخة المتحركة ‘Lion King’، فى دور العرض بمختلف انحاء العالم، والتى تتطلع شركة ديزنى بالسيطرة على شباك التذاكر بفيلمها الجديد فى أسبوعه الأول، بعد النجاح الكبير الذى يحققه فيلمها الحالى Toy Story 4.
وبحسب مؤشرات تتبع الإيرادات التى نشرتها صحيفة فاريتى، أن فيلم ديزنى الجديد من المرجح ان يكسر حاجز التوقعات بتحقيق 150 مليون دولار إيرادات فى أسبوعه الأول، وتأتى تلك التوقعات بعد نجاح عدد من الأفلام التى عرضت الفترة الماضية والتى تسببت فى انتعاش سوق أفلام ديزنى.
وفتحت ديزنى مبيعات شراء التذاكر المسبقة لفيلمها الجديد Lion King قبل عرضه، والتى رفعت مؤشرات إيراداته عن المتوقع، وتوقفه على أفلام Beauty and the Beast و Aladdin و The Jungle Book من حيث الشراء المبكر لعملية التذاكر.
فيلم Lion King يعاد إنتاجه بعد مرورأكثر من 24 عاما على طريقة الـLive Action، الذى يتم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح فى 1994.
ويضم الفيلم الجديد الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.
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