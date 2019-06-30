شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينعى محمد أبو الوفا بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان صلاح عبد الله الفنان الراحل محمد أبو الوفا، بكلمات مؤثرة، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، تذكر خلالها ذكريات جمعته بالراحل، وكتب قائلا: "عارف يا محمد أنا النهارده صحيت مالنوم الساعة 3م، وأول حاجة قلتها الحمدلله أخيرًا نمت كويس والورم فى رجلى فش كتير وحاسس إنى اتحسنت صحيًا بفضله وكرمه ومقبل عالحياة بابتسامة جوانية عريضة ولذيذة وعاقد العزم على مواصلة دعم منتخب بلدى فى مواقع التواصل وفعلًا بعد الإجراءات العلاجية المعتادة يوميًا فتحت الفيسبوك وأول حاجة شفتها صورتك يامحمد...



صلاح عبد الله

وأضاف صلاح عبد الله: "فاكر يا محمد المرة الوحيدة اللى قعدت فيها معاك قعدة طويلة أثناء التحضير لمشهد يجمعنا فى عائلة الحاج نعمان وكل ماتقولى ياأستاذ أقولك ماتقوليش ياأستاذ لإن إنت الأستاذ ووقفت فى الأستوديو وقلت بعلو الصوت ياجماعة أنا ليا الشرف والفخر إنى همثل دلوقتى قصاد الأستاذ محمد أبوالوفا.. عارف يا محمد أول مرة شفتك فى التليفزيون قعدت أقول لنفسى مين الراجل دا وكان فين الراجل دا وإزاى بيمثل بالحلاوة والبساطة وبالشكل دا الراجل دا وكل مرة كنت بقول نفس الكلام وأنا قاعد قصادك زى التلميذ ياأستاذ.

واستكمل صلاح عبد الله: فاكر يا محمد لما قلتلك أنت كنت فين ياجدع إنت وإزاى وليه دانت المفروض تكون فى حتة أكبر بكتير ماللى إنت فيها إسمًا وأجرًا وشهرة فى حتة أكبر كتير ماللى إحنا فيها أو بالتحديد ماللى أنا وصلت ليها وترد بضحكة عسل مالهاش زى بترن دلوقتى جوايا وإنت بتقولى بطل تواضع ياأستاذ وأقولك تانى ماتقوليش ياأستاذ ودا مش تواضع والله دا إقرار بالحقيقة والله إقرار واعتراف بالحقيقة يا محمد يابوالوفا.

Advertisements

واختتم عبد الله نعيه قائلا: عارف يا محمد والله العظيم أنا مش عارف ليه كتبت كل الكلام دا فى نعيك أنت بالذات ومش عارف ليه لغاية دلوقتى مش قادر أبطل عياط مع إنى ماعرفش عنك غير إنك ممثل عظيم ظهر متأخرا ورحل مبكرًا وشفت فى عينيه لما قعدت وياه إن الدنيا دى مش فارقة معاه ولإنى بدأت أتعب يابوالوفا هختم برسالة ليك ياأستاذ.. فاكر يا محمد لما قلتلك أنت المفروض تكون فى حتة أحسن كتير أهو إنت دلوقتى ياحبيبى فى الحتة الأحسن والأفضل والأجمل والأنضف والأبقى والأحلى والأعلى بإذن الله ورعايته ورحمته وفضله وكرمه.

جدير بالذكر أن الفنان محمد أبو الوفا توفى صباح اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى.