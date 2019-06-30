لوجيك يطلق كليب Homicide مع إمينيم.. والعمل يحصد 5.5 مليون مشاهدة فى يوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد "Confessions of a Dangerous Mind" وهو الألبوم الأخير لـ لوجيك تعاونا مهما مع النجم الشهير إمينيم، الذى يمتلك شعبية جارفة حول العالم. وأطلق لوجيك كليب جديدا يحمل اسم "Homicide" تعاون فيه مع السوبر ستار الشهير إمينيم، وذلك على قناته الشخصية بموقع يوتيوب. وبعد يوم واحد من إطلاق كليب "Homicide" استطاع العمل أن يحصد أكثر من 5.5 ملايين مشاهدة على يويتوب.

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