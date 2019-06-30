شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة محمد أبو الوفا.. شاهد أبرز مشهد قدمه وأهم نقطة انطلاق بمشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا اليوم الفنان القدير محمد ابو الوفا فى صدمة لكل المقربين منه ومحبيه ممن تأثروا بفنه خاصة على مستوى الأدوار الصعيدية الذي أتقنها باستمرار سواء فى الدراما أو السينما من خلال عدة أدوار نتعرض إلى أبرزها الذى يعتبره كثيرون بمثابة نقطة تحول فى مسيرته الفنية حيث حظى بعدها بشهرة واسعة.

محمد ابو الوفا المشهد يعود إلى الجزء الأول من مسلسل "شارع عبد العزيز" وشارك فيه بدور والد عبد العزيز الذى لعب دوره عمرو سعد، وقتها تمكن محمد أبو الوفا من خطف الأضواء من خلال إتقانه للشخصية الذى وصل إلى القمة فى مشهد وصيته الأخيرة لابنه قبل وفاته عبر عدة نصائح لقنها له قبل وفاته. Advertisements على جانب آخر تم تشييع جثمان الفنان محمد أبو الوفا، من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم كما تم دفنه بمقابر الأسرة ظهر اليوم.

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