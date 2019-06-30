محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: عبرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بأول صورة ينشرها عمرو دياب مع دينا الشربيني عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أثناء تواجدهما معا في إسبانيا. ونشرت دينا فؤاد الصورة نفسها لعمرو دياب ودينا الشربيني وعلقت بقولها: "وفى النهاية ينتصر الحب رغم أنف الحاقدين". يذكر أن صورة عمرو ودينا الشربيني حصدت أكثر من 680 ألف إعجاب من جمهوره.

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كانت هذه تفاصيل خبر دينا فؤاد توجه رسالة لعمرو دياب ودينا الشربيني: الحب ينتصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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