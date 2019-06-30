إصابة ريهام سعيد بمرض خطير في وجهها وهذه وصيتها التي أبكت محبيها

كشفت تقارير صحفية عن إصابة الإعلامية ريهام سعيد بمرض خطير وهو بكتيريا في الوجه، مما استلزم خضوعها لعملية جراحية عاجلة.

وطلب الأطباء من ريهام سعيد أخذ قسط من الراحة حوالي شهر، نظراً لأن الخطر مازال موجوداً وما يخشونه هو وصول البكتيريا إلى المخ، لهذا عليها أن تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر البكتيريا في الجسم وتؤدي للوفاة، بحسب موقع إرم نيوز.

كما منع الأطباء زيارة أو رؤية ريهام سعيد لمدة شهر، حتى يتم علاجها تماماً من هذه البكتيريا الخطيرة التي ألمت بها.

ومن جهة أخرى، أبكت ريهام سعيد متابعيها على انستقرام بنشرها منشوراً أشبه بوصية لها، ذكر فيها الآتي: “حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا”.

تفاعل متابعو ريهام سعيد بقوة مع كلماتها المحزنة، داعين الله أن تتجاوز أزمتها الصحية بسلام، كما حرصت صديقتها المقربة الفنانة ريم البارودي على مواساتها في ألمها فكتبت لها تعليقاً قائلة: “بعد الشر عليكي حبيبتي وربنا يخليكي لينا وان شاء الله حتبقي زي الفل وكل الناس بتدعيلك وانتي قد كل الأزمات ربنا يشفيكي ويعفيكي ويراضيكي”.

كما حرصت ريم البارودي على طلب الدعاء لصديقتها ريهام سعيد، من خلال نشر صورتها على حسابها على انستقرام وعلقت قائلة: “انتي قد كل الازمات بتعديها بحب ودعوات الناس ليكي وانتي حموله وقويه بالله وزي مابقولك ياجبل مايهزك ريح وان شاء هتعدي وحتقومي يارب يشفيكي ويعفيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشه قريب أرجو الدعاء لي صديقتي وأختي ريهام سعيد”.

وكانت ريهام سعيد أطلت في آخر حلقات برنامج “صبايا” بدون مكياج، دون أن تكشف السبب وبعد الإعلان عن إصابتها ببكتيريا في الوجه، ربط البعض بين الأمرين.