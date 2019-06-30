شاهد.. اليسا: “مش كل انسان بيخلق ليكون عنده ولاد وليتزوج”

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 03:53 صباحاً - اعتبرت النجمة اللبنانية اليسا ان قرار عدم زواجها حتى الان كان قرار صائبا وانها غير نادمة عليه.
وقالت اليسا ردا على سؤال “يمكن القرار الصائب الذي اخذته انه انا ما تزوجت لان مش كل انسان بيخلق ليكون عنده ولاد وليتزوج”.
وتابعت اليسا “في كثير قصص بتعملها بالحياة من خلال شغلك” واضافت “انا في فانز بقولولي منحسك مثل امي يعني ما عندي نقص”.
وختمت اليسا “قبل لما كنت اصغر كنت احب هلاء بقول الحمدالله ما ندمت على شيء الطريق الذي مشيت فيه وصلني لهون”.
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