شاهد.. محمد نبيل الصفي يهاجم الدكتورة خلود مرة جديدة: “شلون الدهون تتحول لعضلات؟”

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 03:53 صباحاً - عاد الدكتور محمد نبيل الصفي الى انتقاد اعلانات الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود رغم تهديده باللجوء للقضاء اذا ذكر اسمها.

فقد ظهر الصفي في فيديو جديد، نشره عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه ما وصفه بالمهزلة العلمية قائلا ان الدكتورة خلود قالت في اعلان لاحد الادوية انه يستطيع تحويل الدهون الى العضلات اذا ما كان الشخص يمارس الرياضة قائلا باستغراب “شلون ما يصير”.

وتابع الصفي “هذا الشي لا يمكن ان يصير ان يتحول النسيج الدهني الى عضلات ما يصير هذا شي وهذا شي”.

واضاف: “ما هي قيمة الانسان وقيمة صحته عندها وهي طبيبة وعندها اخلاقية المهنة واقسمت القسم”.

وتحداها ان تستطيع فقط ان تشرح كيف يمكن ان تتحول الدهون الى عضلات وقال “اذا استطعت ان تقدمي شرح منطفي شوي انا لحسكر كل حساباتي على السوشيال الميديا”.