فيديوجراف.. صلاح والمدرب الفاشل أبرز نقاط التحول في مسيرة صفقة يونايتد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم آرون وان بيساكا ظهير كريستال بالاس إلى صفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد لمدة 5 سنوات، مع خيار التمديد لموسم إضافي. وجذب صاحب الـ21 عاما أنظار مسؤولي اليونايتد بعد تألقه اللافت مع كريستال بالاس طوال الموسم المنصرم، وحصل على جائزة أفضل لاعب بين صفوف الفريق. وسيكون بيساكا بديلا للإكوادوري أنطونيو فالنسيا لاعب الشياطين الحمر السابق، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي. ويستعرض الفيديوجراف التالي أبرز المعلومات عن بيساكا، أحدث صفقات مانشستر يونايتد، الساعي للعودة مجددا إلى منصات التتويج محليا وقاريا.

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