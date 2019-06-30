شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "يالا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب اللبنانى راغب علامة من تسجيل أغنية جديدة "سينجل" بعنوان "يالا" الأيام الماضية داخل أحد الأستوديوهات ، لطرحها في الأيام المقبلة.

والأغنية من كلمات عماد الإربياري، ألحان محمود الخيامى وتوزيع طارق عبد الجابر، وجيتارات أحمد روكيت، باص جيتار أحمد رجب، وهندسة صوت هانى محروس.

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يذكر أن أخر أعمال راغب علامة أغنية " صدفة"، من كلمات وألحان أماني النوري، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب علامة فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها.