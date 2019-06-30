شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم سبب دخول محمد التاجى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الفنان محمد التاجى من المستشفى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية، إثر إصابته بارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم.
وكان التاجى نشر عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك" صورة له على سرير المرض، وفى ذراعه محاليل، معلقًا: "الجمل برك.. قدر الله وما شاء فعل".
يُذكر أن الفنان محمد التاجى هو حفيد الفنان الكبير عبد الوارث عسر، وشارك مؤخرًا فى بطولة مسلسل "فوق السحاب"، وكضيف شرف فى مسلسلات "الشارع اللى ورانا"، "خفة يد"، والجزء الثانى من "الأب الروحى".
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