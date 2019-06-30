شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود الليثى وأنستازيا يشعلان حفلات الصيف فى مارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب الشعبى محمود الليثى والراقصة الروسية أنستازيا حفلا غنائيا بأحد نوادى مارينا، بحضور عدد كبير من الجمهور، وذلك ضمن حفلات الصيف التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى الشواطئ الساحلية فى موسم الصيف.

وقدم الليثى عددا كبيرا من أغانيه الشعبية المميزة منها "بونبوناية، سوق البنات، شيكولاتة، إذا كان قلبك كبير" وغيرها من الأغانى التى يتفاعل معها الجمهور، وشاركت الراقصة أنستازيا أيضا الرقص معه فى أغنية "عم يا صياد" التى نالت إعجاب الحضور.

من ناحية أخرى شارك الليثى بأداء أغنية خلال الأحداث فى مسلسل الواد سيد الشحات بعنوان "ولا غنخ أمون ولا 100 فرعون" أثناء احتفال "الملك خوفو" - محمد ثروت - بزفافه على "ريتاج" هنا الزاهد وسط رقص منهما إضافة إلى "سيد" أحمد فهمى، و"فخر" محمد عبد الرحمن.

يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير وألحان وتوزيع باسم منير وإشراف فنى عبد الله منصور وإخراج كامبا.





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