أنغام برموش صناعية من تصميم أحلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية انغام جمهورها مؤخرا بصورة لها ظهرت فيها برموش كثيفة، وماكياج ثقيل، جعلها أقرب للشبه بالفنانة الإماراتية أحلام.

أنغام كشفت أن الرموش الصناعية التي ظهرت بها من تصميم صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام، حيث قالت: «أحلى رموش وأكتر رموش ناسبتني من تصميم أختي وصديقتي الغالية أحلام شكرا للماكير».

أحلام أعادت نشر صورة أنغام، على خاصية “ستوي” بموقع “انستجرام”، وتغزلت بها قائلة: “انتي قمر من غير أي شي. اسعدتني هذه التغريدة جداً واغلى من يلبس رموشي #طلقة”.

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جمهور أنغام انقسم حول طلتها، فالبعض عبر عن إعجابه الشديد بها، وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات، بينما عبر البعض الآخر عن اندهاشه بسبب شكلها غير المعتاد، والتغير الكبير الذي حدث لها.

وكانت أحلام قد قامت مؤخرا بدعم أنغام قبل إحيائها حفل غنائي جديد في جدة، حيث نشرت صورة لبوستر حفل أتغام بجدة، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، وقالت: “أكيد الكل بيحضر للغالية”.

أحلام طلبت من جمهورها الذين سيحضرون الحفل أن يطلبوا من أنغام غناء أغنيتها “وين تروح”، حيث قالت: “لو سمحتوا خلوها تغني لي وين تروح، وصوروها لي، وحطوا على الصورة اسمي”.