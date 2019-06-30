هاني شاكر يترشح لمقعد النقيب للمرة الثانية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم تردده الشديد في خوض الانتخابات المقبلة على منصب نقيب الموسيقيين، إلا أن الفنان هاني شاكر، قرر الاستجابة للضغوطات وخوض انتخابات الدورة المقبلة للنقابة.

وقال هاني شاكر، في بيان له: «مسئولية العمل النقابي استنفذت كثير من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر والتحديات التي تواجهها».

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وأضاف: «أن تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي وانه لم يكن ينوي تكرارها مرة أخرى إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى خاصة وإنه يرى أن النقابة بدأت تستعيد الكثير من عافيتها وإنه خلال الدورة المنقضية تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة والتي قفزت بالعمل النقابي إداريًا وماليًا في سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية».

كما أكد أنه خاض التجربة الأولى بعد مطالبات من زملاء كثيرين بالوسط الموسيقي بعد أن وصلت أحوال النقابة لمستوى وصل إلى حد “النشاز” وتدهور مستوى الأداء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأرقام توثق ما تم تحقيقه خلال الدورة المنقضية حيث وصل إجمالي الودائع 24 مليون جنيه وكان قد تسلمها قبل أربعه أعوام وفي حسابها 7 ملايين جنيه فقط عام 2015.

كما تمت زيادة الأصول الثابتة وشراء مقار جديدة وتجديد عقود عدد من المقار الأخرى، بخلاف مشروع الإسكان في حدائق أكتوبر والذي استطاع المجلس إنهاء كل معوقاته، وزيادة المعاش حتى بلغ الضعف تقريبًا ومازالت الزيادة في تصاعد بعد أن قررنا زيادة 10% كل ستة أشهر بواقع مرتين في العام، وبلغت مصروفات العلاج ما يقرب من ثلاثة أضعاف وصلت ما يقرب 4 ملايين ورفع الحد الأقصى للعلاج من 2000 إلى 25000 جنيه للعضو، بالإضافة إلى تعاقد النقابة مع العديد من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع المحافظات لتسهيل الخدمة الطبية لجميع أعضاء الجمعية العمومية.