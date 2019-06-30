سوسن بدر بلوك صادم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعد ظهورها من قبل بشعر أبيض، قررت الفنانة المصرية سوسنن بدر أن تختار لها لوك جديد ملفت للأنظار.

جمهور الفنانة تداول لها صور على مواقع التواصل من داخل صالون تصفيف الشعر، وبعد أن قامت سوسن بقص شعرها تماما، لتكون أقرب للوك الفنانة روبي الذي ظهرت به منذ شهور.

الجمهور اختلف حول هذا اللوك، فلم يحب عدد منهم شكلها بالشعر القصير وشكل حواجبها، بينما عبر البعض الآخر عن إعجابه بجرأتها.

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يذكر أن الفنانة سوسن بدر تشارك في الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق – أسود الأرض”، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى القادم، حيث تقدم خلاله دور شخصية شريرة.

وقد ظهرت مجموعة صور مؤخرا كشفت عن اللوك الذي ستظهر به الفنانة المصرية في الفيلم، حيث أطلت بشعر أبيض قصير، وتزينت بمكياج قوي غير جعل ملامحها أكثر قسوة.

سوسن بدر نافست في الموسم الدرامي الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «زي الشمس»، مع عدد من النجوم ومنهم دينا الشربيني وريهام عبدالغفور وجمال سليمان وأحمد السعدني.