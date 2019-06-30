إنجي علاء تنفصل عن يوسف الشريف فنيًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد سنوات من التعاون مع زوجها الفنان المصري يوسف الشريف، قررت الكاتبة والاستايلست إنجي علاء، الانفصال عنه فنيًا.

إنجي علاء، قررت خوض تجربة التأليف من خلال تقديم مسلسل جديد بعنوان «بلا دليل»، ومن المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة التونسية درة، وتتولى منال الصيفي مسئولية إخراجه ومن المتوقع عرضه شهر سبتمبر القادم.

وكانت زوجة النجم المصري خاضت تجربة التأليف من خلال عدد من المسلسلات قام ببطولتها بنفسه ومنها «لعبة إبليس» و«كفر دلهاب»، وحققا العملين نجاحًا كبيرًا كما أنها كانت المشرفة على ملابس كل طاقم العملين.

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وكانت إنجي علاء، قد كشفت في حوار صحفي لها حقيقة تدخلها في عمل زوجها قائلة: «لا أتدخل في عمل أحد إطلاقاً ولكني أطرح وجهة نظري الخاصة، وبساعد يوسف في الحاجات اللي بقدر أساعده فيها».

وأضافت أنها تقرأ السيناريوهات التي تعرض على زوجها، وتقدم له النصائح بشأنها، حيث قالت إنها بعدما قرأت سيناريو مسلسل «المواطن إكس» أعجبت به جدا وقالت ليوسف: «لا تترك هذا العمل يفلت منك».

وتابعت أنها كان لها وجهة نظر في مسلسل «اسم مؤقت» ، وهي عدم ظهور يوسف بنفس الشكل الذي ظهر به في مسلسل «رقم مجهول»، مشيرة إلى أنها قد ذهبت إلى المخرج أحمد جلال، وطرحت عليه وجهة نظرها، التي رحب بها جدا.