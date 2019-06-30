شاهد أخطر مشهد لتامر حسني من فيلم «البدلة»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري تامر حسني، أخطر مشاهد فيلم «البدلة»، والذي قدمه مع الفنان ماجد المصري بأحد المولات الشهيرة في مصر.
ونشر تامر حسني، فيديو لقفزة خطيرة له مع ماجد، من الدور الرابع، وعلق عليها قائلًا: «لحد النهاردة مش عارف أزاي نطينا النطة دي من أربع أدوار أنا و ماجد و أزاي وثقنا في حبل الغسيل اللي كان شايلنا دا هو كله كان مدروس بصراحة بس خطر برضو كله عشان عيونك أجمهور أعسل».
فيلم «البدلة»، قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد العدل، وإنتاج وليد منصور، وبطولة كل من تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، ومحمد ثروت، وطاهر أبوليلة.
من ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لتصوير فيلم “كل سنة وأنت طيب”، خلال الفترة المقبلة مع عدد كبير من النجوم.
كما تعاقد مؤخرًا مع شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، بعد جلسة مفاوضات جمعت بينه وبين سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ«روتانا» في القاهرة، وتم الاتفاق على توير عدد من الكليبات بالإضافة إلى تصوير ديو مع نجم عالمي.
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