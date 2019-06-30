أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تحدث النجم المصري أحمد السقا عن صديقته النجمة منى زكي، والتي شاركته في عدد كبير من أعماله الفنية، وذلك على المستوى الفني والشخصي.

السقا أكد، خلال استضافته في البرنامج الإذاعي “أسرار النجوم” على إذاعة “نجوم إف إم”، أن أقرب أعماله إلى قلبه هي الأعمال التي جمعته بمنى زكي، ومنها “تيمور وشفيقة، وعن العشق والهوى، ومن 30 سنة، ومافيا”.

وعما يميز منى زكي كفنانة، قال إنها نجمة لها بريق ينعكس على أي ممثل أو ممثلة يقفوا أمامها، بالإضافة إلى أنها موهوبة موهبة فطرية غير مصطنعة، كما أنها تستطيع تأدية كل الأدوار، قائلا: “عندها المرونة أنك لما تحطها في أي دور تسد”.

وكشف السقا أن منى كانت مترددة قليلا في الموافقة على دورها في فيلم “من 30 سنة”، إلا أنه راهنها أنه ستقدم دورا مميزا، وهو ما حدث بالفعل، لافتا إلى أن الرهان كان على أكلة “قرنبيط وفلفل”.

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وأكمل مازحا: “ولا أكلنا القرنبيط ولا الفلفل ولا كل الوعود الحالمة دي وأنا مستني أهو”، فردت منى على حديثه، في مداخلة هاتفية، قائلة: “لما نلاقيك الأول أعملك اللي أنت عايزه”، لافتة إلى أنه أصبح انطوائي قليلا، وهو ما نفاه السقا، مؤكدا أن منى تمزح معه وأنها فقط “بتنكشه وبتجر شكله”.

أما على المستوى الشخصي، قال السقا: “منى دي برة الحسابات بالنسبة لي، منى قصة والدنيا كلها قصة تانية، هي حمادة والباقي كله حمادة تاني، ربنا مايحرمنيش منك أبدا وغلاوتك عندي ربنا يعلمها”.

ومن جانبها أكدت منى أنها استفادت كثيرا من عملها مع أحمد السقا، وذلك نظرا لجماهريته الكبيرة، بالإضافة للأدوار المميزة التي تقدمها معه.

حيث قالت: “دايما بيديني أدوار كويسة طبعا هو والمخرجين لكن هو بطل العمل فبيوافق على وجودي”، ليقاطعها السقا قائلا: “هو أنا أطول.. أوافق إيه بس؟ هو أحنا نطول يا منى”، وأضافت منى: “ده عشرة عمر وحياتنا العملية كلها تقريبا كانت مع بعض”، فأكد السقا أنه سيجمعهما عمل فني قريبا.