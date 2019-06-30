أحمد سعد يرد على اتهامه بتعاطي المخدرات.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعد الفنان المصري أحمد سعد، من أكثر النجوم الذين ارتبط اسمهم بالمخدرات، وربطت العديد من الشائعات حول كونه متعاطي لها.

أحمد سعد، رد على هذا الاتهام خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية على فضائية ltc، مؤكدًا أنه لا يوجد لديه أي مشاكل مع المخدرات.

واعتبرت المذيعة أن هذا رد غير كافي من أحمد سعد، فبادرها بسؤال: «أنتِ شوفتيني بتعاطي مخدرات قبل كدا أنتِ بتبلغي عني وألا إيه»، مؤكدًا أنه ليس متعاطيًا.

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وكانت طليقته الفنانة سمية الخشاب، قد كشفت خلال مشاركتها في برنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن أحمد سعد يكون في غير وعيه، وهو الأمر الذي أثار تساؤل بسمة وهبة حول كونه متعاطي فردت عليها قائلة: «الله اعلم أو بيبلع ايه»، وتم تفسير كلامها على انه متعاطي.

يذكر أن أحمد سعد وسمية الخشاب، تناولا الاتهامات خلال استضافتهما في نفس البرنامج، فهو أكد أنها استولت على إحدى أغانيه وسجلتها باسمها كما استولت على شقته وأمواله.

أما هي فاتهمته بالتسبب في قتلها بعد ضربها وخضوعها لجراحة لاستئصال الطحال بسببه، وأنه كان سببًا في غيابها عن الساحة الفنية طوال فترة زواجهما بسبب غيرته منها.