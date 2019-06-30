منة فضالي تبهر جمهورها بكاش مايوه يبرز مفاتنها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة ظهرت في الصور وهي ترتدي كاش مايوه أسود يبرز جمالها الناعم، وكشف أيضا عن رشاقة جسدها التي حسدتها عليها الكثير من الفتيات، ومازالت منة تستمتع بأجازتها الصيفية، وتنشر صورها من وقت إلى آخر على البحر.

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الجمهور تغزل في جمال منة فضالي، وأمطرها بعدد كبير من التعليقات التي أشادت بطلتها، وبنعومتها في اللون الأسود.

منة فضالي اعتذرت مؤخرا عن بطولة مسرحية «جوازة ميري» مع الفنان أحمد صفوت بسبب انتقال التصوير للغردقة، وحلت محلها ريم البارودي.

منة تشهد حالة من الانتعاش الفني السينمائي، حيث انتهت من تصوير فيلم «براءة ريا وسكينة»، وفيلم «الموقف»، وتغيبت عن الموسم الرمضاني الفائت.

وكان آخر اعمالها الدرامية مسلسل «قيد عائلي»، والذي عرض قبل شهر رمضان، وشارك ببطولته عدد كبير من النجوم، ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، بوسي، ميرفت أمين، ريم البارودي، محمد نجاتي، محمد محمود عبدالعزيز،سيمون، وميريهان حسين.