نهلة سلامة تفقد وزنها وتظهر بلوك جديد في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية نهلة سلامة لجلسة تصوير جديدة مع المصور أمير الهواري.

نهلة شاركت جمهورها في صور من الجلسة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها بلوك مميز، حيث استطاعت أن تفقد وزنها وتعود لرشاقتها بعد ظهورها من قبل بوزن زائد.

الفنانة المصرية ارتدت فستان أبيض منقوش أقرب للعباءة، وأسدلت شعرها بحرية، واختارت لها ماكياج ثقيل أبرز جمال ملامحها.

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جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه بصورها، وأحب الفانز ملابسها، والإكسسوارات التي وضعتها.

نهلة سلامة أصبحت مقلة في أعمالها الفنية، حيث قالت إنها لا تقدم إلا الدور الذي تقتنع به، وكان آخر عمل لها مسلسل «الزيبق» مع كريم عبدالعزيز وشريف منير.

كما شاركت أيضا في نفس الموسم الرمضاني بمسلسل «أرض جو»، مع الفنانة غادة عبدالرازق وعبدس أبو الحسن.

نهلة سلامة فنانة مصرية من مواليد عام 1968، قدمت عدد من الأعمال الناجحة، ومن أعمالها في السينما: «أمريكا شيكا بيكا، مستر كاراتيه، كيد العوالم، البحر بيضحك ليه، امرأة فوق القمة».

ومن أعمالها في الدراما: «جبل الحلال، أرض النعام، امرأة من الصعيد الجواني، أوراق مصرية».