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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، وشهرتها جوهرة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، بصورة حديثة لها وهي ترتدي الحجاب.
جوهرة، ظهرت في الصورة بالجلباب، وكانت تضع حجابًا على الرأس وعلقت عليها قائلة: «السلام عليكم»، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها وأناقتها.
يذكر أن بسام عبدالمنعم، مدير أعمال الراقصة الشهيرة كشف في وقت سابق، أنها خارج مصر منذ فترة، وتستكمل أعمالها بشكل طبيعي وتقوم بإقامة الحفلات ولكن خارج مصر، وذلك على إثر إصدار محكمة جنح الجيزة حكمًا ضد جوهرة بالحبس لمدة عام لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، والرقص ببدلة غير مطابقة للمواصفات.
تعود الواقعة إلى فبراير 2018، مع انتشار فيديو للراقصة الروسية وهي ترقص على مهرجان «لا لا» ببذلة رقص غير مطابقة للمواصفات.
وتتابع جوهرة نشر فيديوهات من حفلاتها القديمة في مصر عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وكذلك صور رحلاتها بالمناطق الساحلية المصرية وذلك على الرغم من سفرها لروسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هروبها من مصر.. جوهرة بالحجاب داخل المسجد وتعليق: السلام عليكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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