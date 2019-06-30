شاهد صورة عمرو دياب ودينا الشربيني التي أصبحت حديث مواقع التواصل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن أكدت الكثير من التقارير وجود علاقة عاطفية تربطه بالفنانة دينا الشربيني، وانتشرت الكثير من الصور المسربة لهما، قرر الفنان المصري عمرو دياب الإعلان رسميا عن علاقته بدينا، ولكن بطريقة غير مباشرة.

الفنان المصري نشر لأول مرة صورة تجمعه بدينا، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وذلك خلال تواجدهما سويا في مدينة ماربيلا الإسبانية.

وتألقت دينا في الصورة بفستان سوارية طويل باللون الأسود شفاف عند الساقين، وظهرت متأبطة ذراع عمرو دياب، الذي أطل ببذلة سوداء أنيقة.

عدد كبير من جمهور عمرو ودينا اعتبروا أن هذه الصورة بمثابة إعلان رسمي من عمرو دياب عن علاقته بدينا الشربيني.

كما تفاعل عدد كبير من الفنانين مع الصورة، حيث علق الفنان عمر السعيد على الصورة، بقوله: ” “بوووووم”، وكتبت الفنانة عبير صبري: “بحبكم”، وعلقت المطربة الأردنية نداء شرارة قائلة: “الله ع جمال الصورة، الله يهنيكم”.

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يذكر أن دينا الشربيني قد تحدثت مؤخرا بشكل صريح لأول مرة عن الفنان عمرو دياب، الذي تربطها به علاقة عاطفية، لم يعد أي منهما يحاول إخفائها عن الجمهور.

فخلال استضافة دينا وفريق عمل مسلسلها “زي الشمس” في برنامج “الحكاية”، وجه لها الإعلامي عمرو أديب سؤالا مفاجئا عن رأي الفنان عمرو دياب في المسلسل، وهو ما أحرجها بشدة.

دينا قالت: “عمرو دياب هو أكبر داعم لي في حياتي سواء العملية أو الشخصية، وكان أكبر داعم نفسي لي أثناء التصوير، وكان دوما يزيد من ثقتي في نفسي في لحظات تعبي من التصوير”.

أما عن رأيه في المسلسل، أكدت أنه سعيد بالمسلسل أكثر منها ومن فريق عمل المسلسل نفسه، قائلة: “عمرو كان سعيداً بنجاح العمل أكثر منا، وكان يتابعه بشغف”.

وأضافت أن عمرو عندما كان يراها متوترة كان يهدئ من روعها ويقول لها: “لماذا القلق، مسلسلكم حقق نجاحاً كبيراً ومكسر الدنيا مش لازم تقلقي؟”، مؤكدة أنه دائما ما يعطيها طاقة إيجابية ويدعمها في عملها.