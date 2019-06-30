ريم البارودي تطالب جمهورها بالدعاء لريهام سعيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

طالبت الفنانة ريم البارودي الجمهور بالدعاء للإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد أن تعرضت لأزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى وخضعت لجراحة عاجلة، وذلك بعد إصابتها ببكتريا في الوجه.

ريم صورة ريهام وقالت: “انتي قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكي وانتي حموله وقويه بالله وزي مابقولك ياجبل مايهزك ريح وان شاء هتعدي وحتقومي”.

وأضافت: “يارب يشفيكي ويعفيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشه قريب أرجو الدعاء لصديقتي وأختي ريهام سعيد”.

Advertisements

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أصيبت ببكتريا بالوجه، وهو ما اضطرها للخضوع لجراحة عاجلةـ كانت تمثل خطرا عليها حيث لا تزال محاولات الأطباء للقضاء على الميكروب قائمة.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، فقرروا إخضاع ريهام لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، بهدف الحد من انتشار تلك البكتريا التي يصعب السيطرة عليها، والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

وفي أول تعليق لها على أزمة مرضها، نشرت ريهام بوست تضمن وصيتها للجميع بعد وفاتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الأولى والأخيرة.. حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعا، فالدنيا أصبحت مخيفة..فالموت لا يستأذن أحد”.

عدد كبير من جمهور الإعلامية المصرية وأصدقائها من نجوم الفن والإعلام دعوا لها بالشفا العاجل، وأن تمر من هذه المحنة بسلام.