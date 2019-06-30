حلا الترك تعود لطفولتها مع أختها ابنة دنيا بطمة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك مؤخرا بأختها “غزل”، ابنة الفنانة المغربية دنيا بطمة، لأول مرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو جمع حلا بأختها أعادها لطفولتها، حيث ظهرتا خلال الفيديو في قاعة للألعاب، وقامتا باللعب سويا، وظهرت حلا وهي تشجع أختها وتصفق لها فيما فيما قامت “غزل” بالقفز فرحاً.

وأثنى جمهور الفنانة البحرينية على العلاقة الطيبة التي تجمعها بأختها “غزل”، متجاوزة بذلك خلافاتها مع زوجة أبيها الفنانة المغربية دنيا بطمة.

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وكانت حلا الترك قد التقت بأختها “غزل” مؤخرا لأول مرة، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت حلا بأختها بحضور والدها المنتج حلا الترك وشقيقيها “محمد وعبدالله”.

يذكر أن حلا الترك كانت قد وجهت مؤخرا تهنئة لاختها “غزل”، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشرت صورة لأختها، وقالت في تهنئتها لها: “أختي حبيبتي غزول كل عام وأنتي بخير وصحة وسلامة”.

والد حلا نشر تهنئتها لأختها على حسابه على “انستجرام”، وعبر عن سعادته بالعلاقة التي تربط الأختين، بقوله: “هذلين هم عيالي ما يفرقهم احد الله لا يحرمني منكم”، وعلقت دنيا برسم قلوب.