شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل مرضها ورحلة العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تصريح لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة قالت الإعلامية ريهام سعيد، لـ"الخليج 365"، إنها تجهز نفسها خلال الفترة الحالية للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل تلقى العلاج هناك.

وتجرى ريهام سعيد، خلال الساعات الحالية، العديد من الاتصالات من أجل اختيار دكتور متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء فى مرحلة العلاج، وأكدت أن كل ما يخيفها حاليا هو وصول الميكروب إلى المخ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن المرض ليس جلديا كما أشيع فى بعض المواقع.

ووجهت ريهام الشكر إلى كل من دعمها فى هذه الأزمة، حيث أكدت أنها تلقت العديد من المكالمات ولكن حالتها الصحية تمنعها من الرد عليها.

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كما أكدت أنها تمكث حاليا فى منزلها، حيث نصحها الدكتور الخاص بها بضرورة الابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط أى ميكروب جديد، ومنع عنها الزيارات لمدة أسبوعين.

وكانت ريهام تعرضت لعملية خطيرة فى الوجه بعدما أصيبت ببكتيريا فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبل، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها..

ومن الجدير بالذكر أن ريهام سعيد تقدم برنامج صبايا على قناة الحياة يوم الأحد والاثنين من كل أسبوع فى العاشرة مساء.