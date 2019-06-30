شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ينتهى من تصوير المشاهد الخارجية لفيلم "خيال مآتة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم أحمد حلمى الأيام الماضية من تصوير المشاهد الخارجية فى فيلمه الجديد "خيال مآته" بشوارع مدينة 6 أكتوبر، للكاتب عبد الرحيم كمال، والذى يعرض في عيد الأضحى المقبل ، ويتبقى له نصف مشاهده ضمن أحداث الفيلم، وجمعت هذه المشاهد بينه وبين النجمة منة شلبى وعبد الرحمن أبوزهرة.
وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.
"خيال ماَته" من بطولة الفنان أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب،عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
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