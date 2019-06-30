صور.. تشييع جنازة الفنان محمد أبو الوفا بمسقط رأسه فى الفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان الفنان الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم بمنزله وحضر مراسم تشييع الجنازة أقارب الفنان وأبناء قريته واقتصر العزاء علي المقابر. ومن جانبها قالت سماح دياب، مدير فرع ثقافة الفيوم، لـ"الخليج 365" إن الفنان ابن قصر ثقافة الفيوم واحد أفراد فرقة المسرح بالقصر ولذا تم إعلان حالة الحداد بالقصر وإلغاء احتفالية كان مقرر لها اليوم ويقام لها عزاء مساء اليوم ببهو قصر الثقافة.



جنازة الفنان محمد أبو الوفا بمسقط رأسه

جنازة الفنان محمد أبو الوفا بمسقط رأسه

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