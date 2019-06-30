شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ومصطفى حجاج وواما فى الاستدويوهات لتسجيل أغانيهم.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف عدد من المطربين حالياً، على اختيار أغاني ألبوماتهم الغنائية الجديدة، حيث يتواجد عدد منهم في أحد الاستوديوهات بشكل يومى، لتسجيل ما سيتم اختياره في الألبوم، وفي السطور التالية يرصد"الخليج 365" من هؤلاء المطربين.

تامر حسنى:

يعمل حالياً النجم تامر حسنى لتسجيل أغانى ألبومها الجديد ، والتى يعمل على اختيار أغانى الألبوم ، و يتعاون تامر عدد من الموزعين هما إلهامى دهيمة، وشريف مكاوى.

رامى جمال :

يواصل رامى جمال، التحضير لألبومه الجديد بعد أن انتهى من تسجيل عدد من الأغنيات، الذى تعاون فيه مع شعراء وملحنين وموزعين عدة، من بينهم الشعراء جمال الخولى، وأحمد عرفان، أما من الملحنين محمد أنيس، والموزعين شريف مكاوى، وأحمد المغربي..وغيرهم

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مصطفى حجاج :

بينما يواصل المطرب مصطفى حجاج داخل الأستوديو ، لتسجيل بعد أغانى ألبومه الجديد، وهو الألبوم الذي تعاون فيه مع الشعراء ناصر الجيل وجمال الخولى، والملحن محمد محمدي ومدين ، والموزع أحمد إبراهيم.

فريق MTM:

وأكد "تاكي" عضو فريق "MTM" لـ"الخليج 365"، أن الفريق يواصل تحضيره للألبوم الجديد ولديهم العديد من الأغنيات يختارون منها الأفضل، مؤكدا أن أغلب أغنيات الألبوم ستكون من كلماته ولكنهم لم يستقروا علي عدد الأغنيات التي ستقدم في الألبوم.



فريق MTM

فريق واما :

ويعمل حالياً فريق واما على تسجيل باقى أغنيات ألبومها الجديد،مع العديد من الشعراء هم جمال الخولى وأمير طعمية وهانى رجب، والملحنين رامى جمال و خالد عز، والموزعين كريم أسامة وغيرهم.