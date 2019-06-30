شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد السقا فى عزاء محمد أبو الوفا بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجم أحمد السقا عزاء الفنان الراحل محمد أبو الوفا بقصر ثقافة الفيوم بحضور سماح دياب مدير فرع مدير ثقافة الفيوم. وكان عزاء الفنان الراحل بدء بقصر ثقافة الفيوم منذ قليل بحضور قيادات قصر الثقافة وأسرة المسرح حيث بدأ الفنان الراحل محمد أبو الوفا مسيرته الفنية بمسرح قصر ثقافة الفيوم. Advertisements وكانت جنازة الفنان محمد أبو الوفا قد شيعت بمسقط رأسه بقرية تلات بمحافظة الفيوم

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