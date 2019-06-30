شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة مرضها.. ريهام سعيد تريند على تويتر وضمن أهم مؤشرات البحث على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الإعلامية ريهام سعيد مؤشرات البحث على جوجل، بعد أزمة مرضها الأخيرة، والتى تعانى فيها من بكتيريا فى وجهها حيث لاقت دعما كبيرا من الناس .

واحتلت سعيد ضمن صدارة التريند على مدار اليوم، فيما جاءت كلمة بكتيريا الوجه فى المركز الخامس ضمن مؤشرات البحث، حيث حاول الكثيرون التعرف على ماهية المرض.

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كما دخل هاشتاج ريهام سعيد ضمن قائمة الأكثر تداولا فى مصر على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، وذلك بعدما أجرت ريهام عملية خطيرة فى الوجه، بعدما أصيبت ببكتيريا فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبل حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها، ومن الجدير بالذكر أن ريهام تقدم برنامج صبايا على قناة الحياة يوم الأحد والاثنين من كل أسبوع فى العاشرة مساء .