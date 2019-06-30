شكرا لقرائتكم خبر عن "عودة ابن الأرض".. التونسى محمد الغربى يطلق كليب بشكل فيلم قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عازف الكمان التونسى محمد الغربي لإطلاق ثانى أعماله الموسيقية المصورة "ابن الأرض" بشكل فيديو كليب على طريقة الفيلم القصير، يكون البطل الرئيسي خلاله "الكمانجة"، ويعد الجزء الثانى من أول أفلامه الموسيقية التى ظهرت منذ قرابة 3 أشهر وحملت نفس الاسم. محمد الغربي موسيقى وعازف كمان تونسى الأصل، يمتد مشواره لأكثر من عقد ونصف، ويعد من أبرز الوجوه الموسيقية فى مجال الموسيقى البديلة التونسية، ولقبه الفنان عبده داغر بأفضل عازف كمان عربى، ومثل بلده فى عدة محافل ومسابقات دولية، وتميز سريعًا بتقديمه تجربة تحويل مقطوعات الكمان إلى فيلم موسيقى قصير بشكل فيديو كليب، بحيث يبث الروح المرئية فى نغمات العزف، وتم تصوير الكليب فى تونس من إخراج سامويل سخية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "عودة ابن الأرض".. التونسى محمد الغربى يطلق كليب بشكل فيلم قصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.