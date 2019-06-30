شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد العوضى يبهر جمهوره من داخل الجيم بتلك التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد العوضى فيديو له عبر حسابه على فيس بوك أثناء تدريبه من داخل الجيم، حيث يعد العوضى واحد من أهم النجوم الذين يهتمون بممارسة الرياضة وتحديداً الملاكمة، مثلما هو معروف عنه.
الفيديو نال إعجاب قطاع كبير من معجبيه، حيث لاقى تعليقات إيجابية، للفنان الذى شارك خلال موسم دراما رمضان الماضى عبر مسلسلين هما الجزء الثالث من كلبش، بينما الثانى هو مسلسل لآخر نفس، وقد لعب فى الأول دور شخصية بروسلى الذى نال إعجاب قطاع كبير من مشاهدى العمل، ممن أعجبوا بطريقة أدائه للشخصية بشكل مختلف.
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