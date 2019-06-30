شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا بطمة تغنى فى مهرجان إفران الموسيقى الدولى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة المغربية دنيا بطمة لوضع بصمتها الغنائية فى فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان إفران الموسيقى الدولى، عبر حفل جماهيرى يحتضنه على مسرح تاج، مساء الأربعاء 24 يوليو المقبل.

ويعد المهرجان الوجهة الفنية والثقافية الأولى للمدينة الجبلية، ويهدف بالأساس لتشجيع روح السياحة للمنطقة وتسليط الضوء على التراث المغاربى الأصيل بالإقليم الواقع بين مدينتى فاس ومكناس شمالى المملكة تحت رعاية الملك محمد السادس، ويعود هذا العام بدورته الرابعة على مدار ثمانية أيام متتالية، محتضنًا نخبة من ألمع نجوم العرب والمغاربة، منهم العراقى ماجد المهندس، والمصري حمزة نمرة والمغربة حاتم عمور.