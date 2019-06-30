شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تدعم المثليين بحفل غنائى فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة الأمريكية المثيرة للجدل ليدى جاجا حفلاً غنائياً للمثليين بمدينة نيويورك الأمريكية ليلة أمس، للتأكيد على تدعيمهم وتشجيعهم بكل فخر، ولمساندتهم فى التحديات التى يواجهونها من خلال التعرض للضغط والانتقاد من المجتمع.

وتضمن الحفل الغنائى جميع فئات المثليين من الجنسين الذين أبدوا تحمسهم الشديد مع أغانى المطربة ليدى جاجا، وكان الحفل صاخبا من شدة تفاعل الحاضرين الذين كانوا يصفقون ويرقصون ويهتفون معها.

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ولتأكيد المطربة ليدى جاجا وتدعيمها للمثلين فقد صرحت للعديد من المواقع الإخبارية ومن خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أنها لا تنكر ولا تنسى أبداً فضل جميع المثليين عليها، وأنهم هم من ساندوها فى بداية حياتها ودعموها بالكثير من الحب حتى أصبحت ليدى جاجا المطربة العالمية المشهورة، وأنهم أكثر الناس عطفاً وحناناً وشجاعة، ومن أجلهم بالحفل الغنائى فقد ارتدت ملابس قوس القزح التى تحمل ألوان علم المثلية، لتأكيد مساندتها للمثليين حول العالم .

يذكر أن الأمريكية ليدى جاجا مطربة عرفت بإثارتها الدائمة للجدل من خلال أغانيها، أزيائها، إطلالاتها، لتدهش جميع الجماهير حول العالم وتتركهم فى دهشة وحيرة .