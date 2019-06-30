شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ناعيا محمد أبو الوفا: وجوده إضافة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم محمد رمضان على صفحته "الفيس بوك" الراحل محمد ابو الوفا التى وافته المنية اليوم داخل المستشفى العام بمحافظة الفيوم، بعد صراع طويل مع المرض وكتب على صفحته " انا لله وانا إليه راجعون .. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عم محمد أبو الوفا" كان وجوده اضافة كبيرة في أعمالي ( مسلسل ابن حلال / فيلم شد أجزاء / مسلسل نسر الصعيد ) .

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وكانت آخر أعمال الفنان محمد أبو الوفا، مسلسل "بركة" الذى عرض فى رمضان الماضى، من بطولة النجم عمرو سعد، وهالة صدقى، وكمال أبو رية، وإسلام جمال، من إخراج طارق رفعت، وتأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى .

كما شارك أبو الوفا، فى مسلسل "سك على أخواتك"، الذى عرض فى رمضان قبل الماضى، من بطولة النجم على ربيع، وصلاح عبد الله، وسهر الضايغ، واخرون، إخراج وائل إحسان .

يشار إلى أن الفنان محمد أبو الوفا وافته المنية فجراليوم، بعد صراع كبيرمع المرضى، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان فى مقابر الأسرة فى الفيوم.