شكرا لقرائتكم خبر عن فرح حاتم تلفت الانتباه في مسرحية " محطة مصر " علي مسرح العرائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت الفنانة الشابة فرح حاتم وبصوتها فقط الانتباه إليها في مسرحية " محطة مصر " التي تعرض علي مسرح الطليعة حيث تؤدي دور البطولة الصوتية تمثيلا وغناء .

فرح تجسد خلال العمل شخصية " أحلام " التي يتم خطفها من قبل عصابة ارهابية تحاول تفجير محطة القطار ويظل أبطال العرض في حالة بحث عنها وعقب كل عرض يبحث الجمهور عن فرح التي تجسد شخصية " أحلام " .

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"مسرحية " محطة مصر" إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس - التابعة للبيت الفني للمسرح، تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة والعرض من تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسنين، موسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.