شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل : ترشحى لانتخابات نقابة الموسيقين مكنش فى بالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفنان مصطفي كامل خلال الأيام المقبلة تجربة انتخابات نقاية الموسيقيين، وذلك علي مقعد النقيب وذلك بعد تلبية لدعوة عدد كبير من الموسيقيين ممن طالبوه بالترشح للمنصب مرة أخرى بعد جلوسه من قبل على مقعد النقيب.

من ناحية أخرى قال مصطفى كامل لـ الخليج 365 : أن مسألة ترشحه لخوض انتخابات نقابة الموسيقين جاءت عن طريق اقناع البعض بنزوله الانتخابات ولم يخطر بباله هذا الأمر خاصة أن هناك الكثيرون من داخل الوسط الفنى وداخل النقابة تحدثوا معه بشأن ذلك وسيكون على قدر تحمل المسئولية التى يعتبرها عاتق كبير على من يحملها.

وأضاف أنه خلال 48 ساعة سوف يعلن عن برنامجه الانتخابى الذى يسير عليه خلال الفترة المقبلة .

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وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت عن فتح باب الترشيح لدورة مجلس إدارة النقابة الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء.