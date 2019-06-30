شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة فناير تسدل ستار مهرجان تيميتار الموسيقى فى أغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفرقة المغربية فناير لإسدال الستار على فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية، عبر حفل جماهيرى كبير يحتضنه مسرح الأمل فى قلب مدينة أغادير الساحلية، فى الحادية عشرة مساء السبت 6 يوليو.

فناير إحدى أبرز التجارب الغنائية فى ساحة الموسيقى البديلة المغربية ووصل صداها سريعًا للعالمية، وعرفت بأغنيات "سيري سيري" و"الشايب"، تضع بصمتها الغنائية فى ختام رابع ليالى المهرجان الأمازيغي الأشهر بالمغرب، والذى يحتضن هذا العام نخبة من النجوم العرب والمغاربة، منهم السورية فايا يونان والفرقة المالية تيناروين والمغربى حاتم عمور.

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ويعد تيميتار أقدم وأكبر الكرنفالات الموسيقية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط المتبنية لموسيقى الأمازيغ والفلكلور المغاربى الأصيل، حيث يهدف بالأساس لتسليط الضوء على الثقافة الأمازيغية للجمهور العام حسبما أشار إبراهيم المزند، مؤسس المهرجان، ويجمع فى توليفة برنامجه بين أبرز التجارب الموسيقية الأمازيغية مع خلطها بعدد من نجوم الموسيقى العالمية مع إتاحة الفرصة للعديد من التجارب المغربية الصاعدة، ويعود هذا العام بنسخته السادسة عشرة محتضنًا 43 حفلة على مدار أربعة أيام متتالية.