شكرا لقرائتكم خبر عن فى لندن.. مايلين كلاس بفستان طويل من Seraphine سعره 99 جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية مايلين كلاس ذات الـ41 عاما لاستقبال طفلها الثالث، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، فقد التقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور للنجمة العالمية مايلين كلاس، وذلك أثناء توجهها إلى أحد الاستوديوهات الموجودة فى لندن.

وظهرت مايلين كلابس مرتدية فستانا طويلا باللون الأزرق وهو واحد من مجموعة تصميمات دار أزياء "Seraphine"، ووصل سعره إلى 99 جنيه استرلينى.

يذكر أن مايلين كلاس هى أم لطفلين وهما "آفا" البالغة من العمر 11 عاما، و"هيرو" ذو الـ7 سنوات.

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مايلين كلاس (1)



مايلين كلاس (2)



مايلين كلاس (3)



مايلين كلاس (4)