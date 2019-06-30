شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم محمد محيى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهى المطرب محمد محيى من وضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال شهر أغسطس المقبل بعد غياب حوالى 10 سنوات منذ آخر البوماته "مظلوم" وهو الألبوم الذى يراهن عليه محيى خلال مشواره الغنائى.

محيى يتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أيمن بهجت قمر وعنتر هلال وهانى رجب ونور الدين مصطفى ومحمد العشى ومديح محسن ووليد سعد وايهاب عبدالواحد ويشمل 18 أغنية .

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يذكر أن محمد محيى هو واحد من أشهر المطربين فى فترة التسعينيات، وكان أول ألبوماته الغنائية "أنا حبيت"، وبعدها بعام أصدر ألبوم "ليه الحبيب" ثم ألبوم "أعاتبك" بعد عامين والذى جعل "محيى" واحدا من أشهر المطربين فى مصر والوطن العربى.

وكان آخر ألبوماته يحمل اسم "مظلوم" والذى طرحه من حوالى 10 سنوات وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضى" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائى.