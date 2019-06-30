صورة| لقاء الخميسي عن عبد المنصف: "طفلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة تجمعها بزوجها محمد عبدالمنصف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت لقاء رفقة زوجها في أحد المطاعم، وعلقت: "طفلي". يذكر أن لقاء الخميسي جمعتها بزوجها "عبد المنصف" قصة حب قديمة، بدأت حينما شاهدها لأول مرة بأحد المطاعم عام 2003، وأعجب بها وتزوجا في العام نفسه، ولديهما ولدان هما" أدهم وآسر".

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