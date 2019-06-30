دانا حمدان بإطلالة جذابة وإدوارد في الجيم .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد– محمد مجدي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

أمير كرارة نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة شقيقه أحمد كرارة. نيللي مقدسي نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير. دانييلا رحمة نشرت الفنانة دانييلا رحمة صورة جديدة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحمل طفلا صغيرا، وكتبت:"ابن أختي". هنا شيحة نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة وهي تضحك. Advertisements دانا حمدان نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة بتقنية الأبيض والأسود. ديانا حداد نشرت المطربة ديانا حداد صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. أمل بوشوشة نشرت الفنانة أمل بوشوشة صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة. إدوارد نشر الفنان ادوارد صورة جديدة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة ابنه وهو يساعده في ممارسة الرياضة. نجوى كرم نشرت المطربة نجوى كرم صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تمارس رياضة اليوجا.

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