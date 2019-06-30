حسن الرداد يحيي الذكرى الـ15 لوفاة والده.. بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان حسن الرداد مجموعة من الصور تجمعه بوالده، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يحيي بها الذكرى الـ15 لوفاة والده. وعلق الرداد على الصور قائلا: "الله يرحمك يا بابا، الذكرى الـ15 لوالدي، اللهم اسكنه فسيح جناتك، أرجو قراءة الفاتحة على روحة". يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل "الزوجة 18" الذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كوكى وسلوى خطاب ومحمود البزاوي وآية سماخة وهيدي كرم وناهد السباعي.

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