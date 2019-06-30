"ماتكتبليش إني أقابله ومع السلامة يا طيب".. هكذا علق نجوم الفن على وفاة محمد أبو الوفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان الكبير محمد أبو الوفا، الذي غادر عالمنا صباح اليوم السبت 29 يونيو، بعد صراع مع المرض، ونشروا صوره عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ليرثونه بكلمات مؤثرة، ومنهم..

حمدي الميرغني

نعى الفنان حمدي الميرغني، الفنان محمد أبو الوفا بنشر صوره له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا: "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهلك واحبابك، ماتكتبليش أني أقابله، بس ربنا وحده يعلم قد ايه كنت بحترمه وبقدره".

علي الطيب

علق الفنان علي الطيب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" قائلا: "أستاذ محمد أبو الوفا في ذمة الله.. مع السلامة يا طيب .. الله يرحمك و يحسن إليك، عرفتك متأخر السنه اللي فاتت واشتغلت معاك وكنت مستمتع معاك بالشغل واتعلمت منك كتير وحسيت اني أعرفك من زمان.. لأنك كنت بسيط وقريب وتدخل القلب، وستظل في القلب".

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وتابع على: "ادعو له ربنا يرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد ويثبته عند سؤال الملكين يا رب ويغفرله ويسامحه يارب ويتجاوز عن سيئاته ويصبر اهله يا رب".

سعد الصغير

نشر الفنان سعد الصغير صورة للراحل محمد أبو الوفا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

ياسمين العلواني

نعت المطربة الشابة ياسمين العلواني، الفنان محمد أبو الوفا، ونشرت ياسمين صورة لأبو الوفا عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "محمد أبو الوفا فنان مميز يمثل الوجه الاخر للنجومية، وجوده يزيد النجوم لمعانا، ربنا يرحمه".