إنجي المقدم تهنئ تامر حبيب: "عيد ميلاد التكتك تكاتك تكتوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة إنجي المقدم صديقها السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده اليوم.

ونشرت المقدم صورة تجمعها بتامر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "النهارده عيد ميلاد التكتك تكاتك تكتوك". وتابعت المقدم: "اللطيف، والموهوب، والأكثر حساسية، والأكثر دعما، وأفضل صديق يمكن أن يكون أي شخص من أي وقت مضى، أسعد عيد ميلاد تاكاتيكو.. أتمنى لك سنة مليئة بالحب والسعادة والنجاح والدفء والعديد من المفاجآت السعيدة، احبك يا صديقي".

وشاركت المقدم في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا بشخصية "صفية".

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