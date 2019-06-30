بعد مرضها.. عبير صبري تطلب الدعاء لريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة عبير صبري رسالة للإعلامية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض في الوجه، وطالبت الجمهور بالدعاء لها. ونشرت صبري صورة لريهام سعيد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف سلامة عليكي يا ريهام، وربنا يشفيكي ويعافيكي ويخليكي لولادك وجوزك وأهلك وكل محبينك، ادعولها". يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد أجرت عملية جراحية لمواجهة المرض، كما طلب منها الأطباء الراحة لمدة شهر.

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