"شارك في 300 عمل".. 7 معلومات عن الراحل محمود جليفون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
رحل عن عالمنا اليوم الفنان محمود جليفون مخلفا تاريخا فنيا طويلا من المشاركات في الأعمال التليفزيونية والسينمائية.
ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل في السطور التالية..
- ولد جليفون في 7 مارس 1945.
-بدأ مسيرته في نهاية سبعينيات القرن الماضي.
- لديه أكثر من 330 عملا.
- شارك في بداياته في عملين لأسامة أنور عكاشة هما المشربية وريش على ما فيش.
- شارك في أكثر من 30 فيلما من بينها "ضد الحكومة، ويبقى الحب، العاشقان، عودة الندلة، طباخ الريس، الألماني".
- من أشهر المسلسلات التي شارك فيها: الأسطورة، شيخ العرب همام، باب الخلق، أفراح القبة، الليل وآخره، أوان الورد"
- آخر ظهور له كان في مسلسل أفراح إبليس 2، الذي عرض مؤخرا على إحدى القنوات المشفرة.
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