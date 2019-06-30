"شارك في 300 عمل".. 7 معلومات عن الراحل محمود جليفون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رحل عن عالمنا اليوم الفنان محمود جليفون مخلفا تاريخا فنيا طويلا من المشاركات في الأعمال التليفزيونية والسينمائية.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل في السطور التالية..

- ولد جليفون في 7 مارس 1945.

-بدأ مسيرته في نهاية سبعينيات القرن الماضي.

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- لديه أكثر من 330 عملا.

- شارك في بداياته في عملين لأسامة أنور عكاشة هما المشربية وريش على ما فيش.

- شارك في أكثر من 30 فيلما من بينها "ضد الحكومة، ويبقى الحب، العاشقان، عودة الندلة، طباخ الريس، الألماني".

- من أشهر المسلسلات التي شارك فيها: الأسطورة، شيخ العرب همام، باب الخلق، أفراح القبة، الليل وآخره، أوان الورد"

- آخر ظهور له كان في مسلسل أفراح إبليس 2، الذي عرض مؤخرا على إحدى القنوات المشفرة.