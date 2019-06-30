صور| السقا يقدم العزاء في محمد أبو الوفا بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: سافر الفنان أحمد السقا إلى الفيوم لتقديم واجب العزاء في صديقه الفنان محمد أبو الوفا، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت، بعد صراع مع المرض. وبدأ عزاء الراحل في قصر ثقافة الفيوم بحضور قيادات قصر الثقافة، وأسرة المسرح. وكانت جنازة الفنان محمد أبو الوفا قد شيعت بمسقط رأسه بقرية تلات بمحافظة الفيوم.

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